شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لألبوم حمزة نمرة الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب حمزة نمرة ألبومه الجديد الذى يحمل إسم قرار شخصي بداية من يوم 23 شهر يوليو الجاري على أربع مراحل، ويتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين .

ويضم الألبوم الذى يطرح على عدة مراحل حوالى 12 أغينة من ضمنها شمس وهوا وعزيز عينى وكله على الله وشيل الشيلة وياسهرانين واتخمينا وافتكر وطال غيابك واستخبى ومابتلاقنيش وكده الأيام وكايرو .

وكان حمزة كشف كواليس عمله على الألبوم السابع الذي بدأ التحضير له مؤخرا، حيث نشر صورا من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بدأت أشتغل في الألبوم السابع، وكالعادة لازم أبدأ من عند الشاعر العبقري وصديقي العزيز محمود فاروق عشان يحط إبداعه في أكتر من أغنية".

وتابع: "وكمان المرادي معايا فنانين شاطرين جداً وتقال جداً جداً منهم فنانين لأول مرة أشتغل معاهم، هقول لكم مين قريب أوي، إن شاء الله فيه أغاني كتير هتعجبكم، حابّين معاد نزول الألبوم يكون امتى؟ باتكلم بجد بلاش جو ينزل دلوقتي خليكوا منطقيين يا جماعة".

