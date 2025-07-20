شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات رومانسية من رنا رئيس لزوجها: رفيق عمري وحبيب أيامي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة رنا رئيس، رسالة رومانسية لزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أول أمس، بمناسبة عيد ميلاده، ووثقت الرسالة بعدد من الصور التي تجمعهما سوياً أثناء رحلاتهم، وكتبت: "كانت طفولتي معه، كبرنا معًا، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية".

وأضافت رئيس في رسالتها: "‎واليوم، هو بجانبي... حبيبي، لم يعد ذلك الطفل، بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلّ خلاياي في صوته، كل سنة وأنت ‎رفيق عمري، وحبيب أيامي".





رنا وزوجها في الذكريات



رنا وزوجها



رنا رئيس وزوجها



رنا رئيس

وتحدثت الفنانة رنا رئيس مؤخراً عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.