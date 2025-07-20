شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة توكسك.. تفاصيل انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد تزايد الخلافات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مقربون من الثنائي الشهير كاتي بيري، وأورلاندو بلوم، انفصالهما رسميًا في يونيو 2025، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

وكشف مصدر لموقع RadarOnline، عن أن العلاقة بين النجمين أصبحت "متوترة جدًا لدرجة قاربت السُمية"، حيث قال: "كاتي وأورلاندو كانا مشحونين عاطفيًا لدرجة كبيرة، وبدأت المناقشات الصغيرة تتحول إلى شجارات مستمرة".

وأضاف المصدر، أن الضغوطات التي واجهتها كاتي بيري، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب رحلتها إلى الفضاء مع Blue Origin، أثرت بشدة على حياتها العائلية، موضحًا: "كاتي قوية، لكنها كانت مضطربة نفسيًا من الهجوم اللاذع الذي طالها".

وأشار المصدر، إلى أن "بلوم، رغم تعاطفه في البداية، أصبح يشعر بالإرهاق من دوره المستمر كمواسٍ، خصوصًا أنه رأى أن الرحلة كانت فكرة سيئة".

بالإضافة إلى ذلك، أُفيد أن أورلاندو يعاني من ركود فني ويبحث عن عمل ناجح يعيده للواجهة بعد سنوات هادئة، ما زاد من توتر العلاقة، وأضاف المصدر: "وصلا إلى مرحلة لم يعودا يتحدثان فيها لأيام طويلة بسبب التوتر المتزايد"، وفيما يُقال إن أورلاندو أصبح أكثر تهاونًا بعد الانفصال، أكد المقربون من كاتي أن أصدقاءها "يؤكدون أنها أفضل حالًا بدونه".