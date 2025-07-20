شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيكا دي مورني تشيد بـ توم كروز بعد سنوات من الانفصال: "فخورة به للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة الأمريكية ريبيكا دي مورني، عن فخرها الشديد بالنجم العالمي توم كروز، رغم مرور عقود على انفصالهما، بعد علاقة دامت قرابة ثلاث سنوات في أوائل الثمانينيات.

وفي مقابلة مع Page Six، تحدثت "دي مورني" عن توم كروز، الذي شاركها بطولة فيلم "Risky Business" عام 1982، قائلة: "أنا فخورة به جدًا.. فخورة للغاية، إنه يُجسد شخصية "توب جان"، وهذا ما أرادته أمريكا، وقد حقق ذلك فعلًا".

وأضافت: "توم مفسر عبقري لروح العصر، وأنا فخورة بمعرفته منذ أن كنا في ضواحي شيكاغو نصور الفيلم، ومعرفة طموحاته آنذاك، وكيف تطورت مسيرته المذهلة".



ريبيكا دي مورني وتوم كروز

من جهة أخرى، تحدثت النجمة البالغة من العمر 65 عامًا، عن مشاركتها في فيلمها الجديد Saint Clare والذي تدور أحداثه حول قاتلة متسلسلة تستهدف الرجال المسيئين، وقالت عن السيناريو: "نادراً ما أقرأ نصوصاً عن قاتلة متسلسلة مهووسة بجوان دارك، وقد وجدته رائعًا.. أردت فقط دعم هذا المشروع المميز".

يُذكر أن فيلم Saint Clare أصبح متاحًا حاليًا للبث عبر المنصات الرقميةن فيما يشار إلى أن فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم العالمى توم كروز، حقق إيرادات وصلت إلى 576 مليونًا و184 ألف دولار، منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، بدور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 191 مليونًا و184 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و385 مليونًا دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وأكد النجم العالمي توم كروز، أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.