شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني كالوم تورنر في صدارة الترشيحات لتجسيد شخصية جيمس بوند القادمة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الممثل البريطاني كالوم تورنر، خطيب النجمة دوا ليبا، أبرز المرشحين لتجسيد دور العميل السري الشهير جيمس بوند، خلفًا للنجم دانيال كريج، وذلك بحسب مؤشرات جديدة كشفت عنها منصة هارت بينجو.

ورغم نشأته المتواضعة في حي هامرسميث بلندن، إلا أن تيرنر، البالغ من العمر 35 عامًا، قد يكون على أعتاب أكبر أدواره المهنية حتى الآن، حيث قالت سارة كاسكي، رئيسة العلامة التجارية في الموقع الإلكتروني، إن الرأي العام حسم الأمر عبر منصة X، مشيرة إلى أن 63% من المنشورات المتعلقة بترشيح تيرنر للدور كانت إيجابية، بينما لم تسجل أي تعليقات سلبية.



كالوم تورنر

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بأن القائمين على سلسلة جيمس بوند قد قلصوا قائمة المرشحين إلى ثلاثة فقط، وهم النجم جاكوب إلوردي، بطل فيلم Saltburn، و توم هولاند، نجم Spider-Man، والممثل هاريس ديكنسون من فيلم Babygirl.

ووفقًا لمصادر مجلة فارايتي، فإن شركة أمازون والمنتجين يفضلون اختيار ممثل بريطاني لا يتجاوز الثلاثين من العمر، ورغم أن جاكوب إلوردي أسترالي، إلا أنه لا يزال ضمن المنافسين، إذ سبق وأن قام الأسترالي جورج لازينبي، بتجسيد الدور في فيلم On Her Majesty’s Secret Service عام 1969.

يُذكر أن أمازون أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها مع المخرج الكندي الفرنسي دينيس فيلنوف، المعروف بإخراجه لسلسلة Dune، ليتولى إخراج الجزء الجديد من السلسلة، على أن يشارك أيضًا كمنتج تنفيذي إلى جانب تانيا لابوانت.