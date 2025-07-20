كيف أضاء ضيوف الشرف دراما "كتالوج"؟ وحنان مطاوع تلامس القلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - استطاع مسلسل "كتالوج" أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور ومحبي الأعمال الدرامية، بعد أن لمست قصته وأحداثه مشاعرهم، ولكن الشيء المميز واللافت للانتباه في هذا المسلسل، هو ما فعله صناعه، حين راهنوا على حضور مجموعة من ضيوف الشرف؛ ليصبح وجودهم من عناصر تميز العمل، حيث أضاف كل ضيف شرف في الحلقات السابقة عمقاً نفسياً واجتماعياً يثري المشهد، ويمنح القصة بعداً إنسانياً يتقاطع مع وجدان المشاهد.

أداء مؤثر

على الرغم من ظهورها في مشهدين لا أكثر، من، استطاعت الفنانة حنان مطاوع أن تفرض حضوراً طاغياً، وتقدم أداءً صادقاً تجاوز حدود الشاشة، فظهرت خلال أحداث المسلسل في جلسة حوارية حول فقدان الأحبة؛ لتتحول إلى لحظة درامية مؤثرة، إذ تحدثت عن تجربة شخصية مؤلمة تتعلق برحيل والدتها، فخرجت الكلمات محملة بمشاعر حقيقية انعكست على أدائها بعفوية مؤثرة. ومن بين الجمل التي أشعلت مشاعر المشاهدين ولا سيما ممن مروا بتجربة الفقد وعانوا من آلام الفراق: "بعد كل اللي ماما عملتوا عشاني، بيقولولي لازم أبطل ألبس أسود. أنا أصلاً مش عارفة إزاي أكمل من غيرها. والمركب المفروض إنها تمشي المفروض تمشي إزاي؟!".

كما تفاعلت أيضاً النجمة حنان مطاوع مع مشاهدها في المسلسل؛ إذ نشرت مقطع فيديو قصيراً لظهورها عبر حسابها على "إنستغرام"، وفي تعليقها أبدت إعجابها الشديد بقصة العمل؛ إذ قالت: "حبيت أشاركم مشهد ظهوري الخاص في كتالوج، مسلسل عائلي مليان مشاعر وبيقدم رسالة جميلة، بيتعرض دلوقتي على نتفليكس".

أداء حنان مطاوع في هذا المشهد لم يقتصر فقط على إعجاب المشاهدين، بل نال أيضاً إعجاب النجوم والمشاهير الذين أثنوا على قوة أدائها وصدق مشاعرها، من بينهم الفنان ياسر جلال، الذي كتب قائلاً: "إيه العظمة دي يا حنة؟! ما شاء الله عليكي، طول عمرك مبهرة وعظيمة ورااااااائعة".

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صورة ملهمة

في مشهد قصير، لكنه مشحون بالدفء والصدق، قدم الفنان عمرو يوسف واحداً من أكثر المشاهد تأثيراً وإنسانية في. لم يحتج سوى دقائق قليلة ليجسد نموذجاً للأب الحاضر، الداعم، الذي يعرف كيف يكون سنداً حقيقياً لأطفاله.

ظهر عمرو يوسف خلال تدريب رياضي يجمعه بـ"يوسف" الفنان محمدفراج، بطل المسلسل، في إطار موازٍ لحكاية الأخير الذي يحاول لملمة شتات علاقته بأبنائه بعد فقدان والدتهم، جاء الحوار بين الشخصيتين بسيطاً لكنه عميق رغم الكوميديا التي تخللته، ومليئاً في الوقت نفسه بالنصائح الواقعية التي تلامس قلب المشاهد، وعلى الرغم من محدودية المشهد؛ فإن حضور عمرو يوسف منح القصة بعداً أبوياً ملهماً.

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ظهور خاطف

على الرغم من ظهورها في مشاهد قصيرة على شكل فلاش باك في بداية كل حلقة، استطاعت ريهام عبد الغفور أن تمنح شخصية "أمينة" وزناً درامياً وإنسانياً، حيث جسَّدت ببراعة صورة الأم التي تحيط أسرتها برعايتها حتى في لحظاتها الأخيرة، فكانت شرارة الوجع الأولى ومفتاحاً صادقاً لمأساة الأب "يوسف" الذي يلعب دوره محمد فراج في محاولته لم شتات عائلته بعد غيابها.

مشاهد ريهام لم تكن طويلة، لكنها كانت مكثَّفة ومليئة بالمشاعر النقية. لم تحتج إلى كثيرٍ من الحوارات أو الأحداث لتصل؛ فقد اكتفت بنظرات، واحتضان، ونبرة أم تخاف على مستقبل أبنائها.

وفي وقتٍ سابق، أكدت النجمة ريهام عبد الغفور لمحبيها وجمهورها على أن مسلسلها الجديد "كتالوج" سوف ينال على إعجابهم؛ لكون حبكته الدرامية رائعة ومليئة بالمشاعر الدافئة، واصفة إياها بـ"اللطيفة الجميلة".

وحرصت "ريهام" في منشورها على توجيه رسالة شكر خاصة لكل شخص ساندها ودعمها في أثناء تصوير مشاهدها هذا المسلسل، خاصة أنه أول عمل قامت بتصويره بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

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حضور ناعم

في ظهورٍ قصير لكنه محمل بالدلالات، قدمت أمينة خليل شخصية "هند" ضمن مشهد يجمعها بـ"يوسف" (محمد فراج) في محاولة للشفاء من ألم الفقد الذي يربط كليهما، اللقاء لم يحتج إلى دراما صاخبة، بل اعتمد على الصمت والصدق الذي ينطويعلى جروح لم تلتئم، سريعاً كشف "يوسف" لـ"هند" أنه فقد زوجته، وفي اللحظة نفسها تخبره الأخيرة بأنها هي الأخرى فقدت زوجها منذ عامين.

من خلال هذا المشهد، أضاءت أمينة خليل جانباً آخر من الحزن، حيث لا تبحث "هند" عن عزاء، بل تشارك لحظة فهم، وتمنح "يوسف" دفعة من التقبل بهدوء من فقد شريك حياته. ببساطة ومن دون افتعال، قدمت أداءً حساساً يظهر تحول شخصيتها من امرأة متألمة إلى صوت داخلي يدعو للتوازن والاحتمال، وهنا جاءت أمينة خليل مرآةً له، تكشف وجعاً مشتركاً، وتترك أثراً يشبه الهمس العاطفي في قلب الحكاية.

تفاصيل مسلسل "كتالوج".. قصته وأبطاله

ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجَّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمَّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

مسلسل "كتالوج" بطولة: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

يمكنكم قراءة: مسلسل كتالوج.. القصة والممثلون وموعد العرض

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