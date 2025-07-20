شاهدوا ماذا قالت زهرة عرفات بعد تصدر مسلسل أمي Top1

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - استطاع مسلسل أمي أن يحقق Top1 في دول الخليج وبعض الدول العربية على منصة شاهد، كما استطاع أن يكون من المسلسلات الأكثر متابعة وتداولاً على مواقع التواصل الإجتماعي منذ عرض حلقته الأولى.

وشاركت الفنانة زهرة عرفات جمهورها درعاً تلقته من منصة شاهد، وعبرت عن سعادتها بما وصل له المسلسل حيث تلقت: "Top1 لقد حصل مسلسلك على المركز الأول على منصة شاهد. نتطلع إلى المزيد من نجاحاتك معنا". وعلقت زهرة على الدرع وكتبت: "ألف مبروك لنا كلنا، وشكراً لجمهورنا الغالي اللي وصلنا للتوب 1".

كما كتبت أيضاً: "الحمد لله وشكراً من القلب لجمهورنا الغالي اللي وصلنا للتوب 1، فعلاً لما يكون الكاست كله حابب العمل وعلى قلب واحد تكون النتيجة: أمي". كما امتدحت جميع فريق العمل دون استثناء.

‪وتفاعل معها الفنانون والفنانات على هذا الإنجاز الذي حققه المسلسل وعلقت الفنانة هدى حسين بوضع علامة تصفيق لها مبدية إعجابها بهذا الإنجاز، كما كتبت الفنانة هيا عبد السلام: "تستاهلون حبيبتي"، وكتبت لها الفنانة رهف جيتارا: "مبروكين وعسى الله يوفقكم دائماً"، فيما كتب لها الفنان عبد الله عبد العزيز المسلم: "مبروك أم محمد الغالية".

قصة مسلسل "أمي" وأبطال العمل

كما بارك لها متابعوها وهنئوها على العمل.هو النسخة العربية من مسلسل تركي، وهو من بطولة الفنان: تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عبد العزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، نور حسين.

وتدور أحداث العمل حول طفلة تتعرض للعنف المنزلي والإهمال من قبل والدتها، وتلاحظ ذلك معلمتها "مريم"، بالهروب معها وتربيتها لمنحها حياة أفضل، لكنها تواجه العديد من الصعاب وتتوالى أحداث العمل.

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