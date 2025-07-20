منصور البلوشي يشارك جمهوره صورة مع باسم عبد الأمير ويعدهم بعمل قادم معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - شارك الفنان منصور البلوشي صورة جمعته مع الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، وأعلن لجمهوره من خلالها عن عمل قادم معه ولكنه لم يذكر التفاصيل، وعلق وكتب على الصورة التي نشرها: "شكراً على مواقفك الجميلة وقريباً إن شاء الله عمل مع العراب باسم عبد الأمير".

وتفاعل معه متابعوه والفنانون والفنانات عبر حسابه على الإنستغرام وباركوا عمله القادم له وتمنوا له التوفيق.

آخر أعمال للفنان منصور البلوشي

أما آخر أعمال شارك بها الفنان منصور البلوشي وعُرضت مؤخراً فهو مسلسل "الصحبة الحلوة"؛ وهو مسلسل من تأليف عبد الله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، منصور البلوشي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري، وهو مسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه عندما يتحول عزاء إلى لحظة استثنائية ومختلفة، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق والتباعد بينهن، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة لهن، ومن ثَم تتوالى أحداث المسلسل.

كذلك عُرض له بالموسم الرمضاني عملان، الأول مسلسل "وحوش" من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبد السلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية قُدمت في إطار من الغموض والتشويق عبر مجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة أحد أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

أما العمل الثاني فكان مسلسل "بيت حمولة" من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة: الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب، ودارت أحداثه حول عائلة تحت سقف واحد، وتتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق والمقيد لهم وتتوالى الأحداث.

وكذلك كان له مشاركة عبر المسرح من خلال مسرحية "المديـنة الترفيهية"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من: الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.

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