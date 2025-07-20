خاص لـ"الخليج 365" عمر الجاسر: أستعد للتوجه إلى جورجيا للإشراف على فريق فيلم خط أحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - يستعد المخرج والفنان والأمين العام لاتحاد الفنانين العرب الدكتور عمر الجاسر للتوجه إلى جورجيا؛ وذلك للإشراف على فريق العمل الذي سيقوم بتحديد المواقع المناسبة لتصوير فيلم "خط أحمر"، الذي سيصور بين المملكة العربية السعودية ومصر وجورجيا بمشاركة نخبة من نجوم الفن السعوديين والمصريين، وأيضاً مشاركة لفنانين من بعض الدول العربية الأخرى.

وقال عمر الجاسر لـ"الخليج 365": "تم تكليفي للإشراف الفني على فيلم خط أحمر، ولكن لا أستطيع الإفصاح في الوقت الحالي عن تفاصيل العمل أو أسماء المشاركين بالعمل، كل ما أستطيع قوله أنه يضم نخبة من الأسماء القوية، وسنفصح عنها بالوقت المناسب".

وثمَّن الجاسر هذه الثقة التي مُنحت له وقال: "أوجه شكري لجميع القائمين على هذا الفيلم لمنحهم لي هذه الثقة وتكليفي بالإشراف الفني عليه، وخاصةً أن الفيلم يتميز بالضخامة الإنتاجية وسيتم تصويره بثلاث دول، ومن الأعماق أتمنى التوفيق لفريق العمل وبإذن الله أتوقع أن يجد الفيلم أصداءً جميلة عند عرضه".

عمر الجاسر في سطور

وكان المخرج والفنان والأمين العام لاتحاد الفنانين العرب الدكتور عمر الجاسر قد اعتمد مؤخراً أيضاً من قبل الهيئة العليا لإدارة مهرجان مدنين السينمائي الدولي الدورة الحادية عشرة بجربة بتونس؛ ليكون عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستبدأ فعالياته بتاريخ 25 وحتى 28 من أكتوبر 2025.

كما قامت إدارة مهرجان البساط الأحمر للفيلم الدولي 2025 بمدينة أغادير المغربية بتعيينه رئيساً شرفياً للمهرجان، وكذلك رُشح مستشاراً فنياً لمهرجان الأفلام القصيرة جداً الذي أُقيم في العين السخنة بجمهورية مصر العربية.

والجاسر هو ممثل ومخرج سعودي، وعضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية المسرحيين السعوديين، وأمين عام اتحاد الفنانين العرب ومدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ومستشار فني لمهرجان الأفلام القصيرة جداً vS Films.

أسس فرقة "فنون جدة المسرحية"، وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، ومن أبرز أعماله مسلسلات: خيمة على الطريق، الوهم، درب الخطايا، عندما تغيب الحقيقة، شباب البومب، بالإضافة إلى أعمال أخرى، وله أيضاً إسهامات كبيرة في المسرح السعودي.

كما أسَّس مسرح "عمر الجاسر"، وهو الأول في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدَّم أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج.

ويُعَدُّ عضواً في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ومديراً للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فرع جدة لعام، وسفيراً للنوايا الحسنة من قِبَل كونفدرالية الأمم المتحدة لعام، ومُنح شهادة الدكتوراة من قِبَل الأمم المتحدة الدولية.

ويُعَدُّ "الجاسر" أيقونة في المشاركات بعدد من المهرجانات السينمائية والمسرحية العربية بوصفه مستشاراً أو عضو لجنة تحكيم أو ضيفاً مشاركاً في الندوات والمؤتمرات الفنية بالمهرجانات بالكثير من الدول العربية.

الدكتور عمر الجاسر.. تعيينات مختلفة

عمر الجاسر- الصورة من المصدر

وكان "" قد تم اختياره من قبل جمعية نادي الطفل الثقافي في الأردن رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان مسرح الطفل العربي في "أعطونا الطفولة" بدورته الرابعة عام 2024 تحت إشراف المخرج سامي المجالي، كما تم تجديد انتخابه أميناً عاماً لاتحاد الفنانين العرب.

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