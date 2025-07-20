كايروكي تحيي حفلاً ضمن فعاليات موسم جدة 2025.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 04:20 مساءً - تعيش فرقة كايروكي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم حفلات صيف 2025، حيث تُحيي أكثر من حفلٍ غنائي خلال الفترة القليلة المقبلة، ما بين مصر والسعودية، وذلك وسط ترقب من الجمهور لإطلاق الألبوم الجديد، والمؤجل طرحه منذ أكثر من 4 أشهر تقريباً.

موعد ومكان حفل كايروكي في موسم جدة

فتح باب شراء التذاكر خلال ساعات

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فيلم وثائقي عن "كايروكي"

أول بطولة مطلقة لـ أمير عيد في السينما

موسم جدة 2025

تستعد ""، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، الذي يحمل شعار "جدة غير"، ومن المُقرر إقامته يوم 31 من يوليو الجاري، على خشبة مسرح عبادي جوهر أرينا.ومن المُقرر فتح باب الحجز، اعتباراً من اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك حسبما كشف الحساب الرسمي لموسم جدة، الذي روَّج لهذا الحفل المرتقب، قائلاً: "مستعدين لليلة كلها حماس، راح نعيش ليلة خرافية".يُذكر أن منصة "واتش إت" طرحت مؤخراً فيلماً وثائقياً عن ""، بعنوان "كايروكي على الطريق"، يرصد تاريخ الفريق من النشأة والبدايات مروراً بالصعوبات والتحديات، نهاية بالانطلاق والوصول إلى الشهرة والنجومية.أما أمير عيد فيخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة بعالم السينما، بعد نجاحه في الدراما خلال الفترة الأخيرة، حيث يُقارب على الانتهاء من تصوير فيلمه الأول "أحلام سلطان المنسي"، ويشاركه البطولة كامل الباشا، وباسم سمرة، وأحمد عصام السيد، والعمل تأليف وإخراج محمد ناير.

تحت شعار "جدة غير" انطلق موسم جدة 2025، اعتباراً من يوم 2 يوليو الجاري، ليقدِّم تجارب صيفية متكاملة تنبض بالتنوع والابتكار، ومزيجاً فريداً من الفعاليات الترفيهية والتسوق والثقافية والسياحية، عبر سبع وجهات رئيسية تجمع بين الترفيه، والطبيعة، والفنون، مصممة لتلبية مختلف الأذواق والشرائح، في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنويع الأنشطة السياحية.

وتعكس الفعاليات المتنوعة المرتقبة، مكانة جدة كمنصة سياحية وثقافية إقليمية؛ إذ تدمج بين الترفيه والفنون والمغامرة، وتقدم محتوى مبتكراً يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات برنامج جودة الحياة.

كايروكي تختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين

يُذكر أنستختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين 2025، التي انطلقت خلال الفترة من 18 من يوليو الجاري، وحتى 29 من أغسطس المقبل، لتُحيي حفلاً غنائياً ضخماً يوم 29 من أغسطس المقبل، وذلك حسبما جرى الإعلان من الشركة المنظمة: "استعدوا لليلة صيفية ما تتنسيش مع الفرقة الكبيرة كايروكي، في حفلة لايف على مسرح يو أرينا يوم 29 من أغسطس في مهرجان العلمين 2025! استمتعوا بطاقة الروك والأجواء الجديدة اللي هتشعل الليلي في الساحل الشمالي".

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