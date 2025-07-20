بعد خروجه من الرعاية المركزة.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، عقب خروجه من الرعاية المركزة.

وحل الأب بطرس دانيال ضيفا في مداخلة هاتفية على برنامج "الستات" المعروض على قناة "النهار"، وأوضح: "الطبيب المعالج قاله أنت حصلك معجزة، وكان عنده حاجة في الحنجرة ومش قادر يتنفس نهائي، كان ممكن يحتاج تدخل جراحي كبير، والأسرة رفضت، والدكتور قال أهم حاجة مايتكلمش كتير ولا يبذل أي مجهود"

نشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، صورا جمعته بالفنان الكبير لطفي لبيب، بعد خروجه من غرفة العناية المركزة، وعودته لمنزله.

وكتب دانيال عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم حمزة العيلي"

وكان الفنان الكبير لطفي لبيب، قد تعرض منذ أيام، لوعكة صحية استلزمت نقله غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات.