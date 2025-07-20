شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار تبدأ تصوير ولد وبنت وشايب وتنتظر عرض فيلم "إن غاب القط" مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة انتصار تصوير أولى مشاهدها في مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة النجم أشرف عبد الباقى، وإخراج ابنته زينة أشرف عبد الباقى، حيث من المقرر أن تقدم انتصار شخصية مميزة خلال أحداث المسلسل الذى يعد أولى تجارب زينة عبد الباقى في الدراما التليفزيونية.

فيلم إن غاب القط

وأوشكت انتصار على الانتهاء من تصوير فيلم إن غاب القط بطولة النجم آسر ياسين، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى 3 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل.

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.

فيلم إن غاب القط يسجل التعاون الثالث بين آسر ياسين وأسماء جلال بعدما شاركا سوياً في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024 وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه، إضافة إلى اجتماعهما فى مسلسل "سوتس بالعربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل.

