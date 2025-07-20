شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يوجه الشكر لليوم السابع بعد تقرير "مسيرة دويتوهات ناجحة مع النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسني الشكرلـ ”الخليج 365”، والزميل محمود جلال، من خلال ستورى على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث اعاد حسنى نشر تقرير بعنوان "تامر حسنى مسيرة دويتوهات ناجحة مع نجوم الغناء.. آخرها مع محمد منير" حيث وجه تامر حسني الشكر للصحفى الكبير محمود جلال" بعد التقرير الذى نشره عنه .

لينك التقرير

تامر حسنى مسيرة دويتوهات ناجحة مع نجوم الغناء.. آخرها مع محمد منير

من ناحية أخرى أطلق النجم تامر حسنى ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى، فى خطوة انتظرها جمهوره، وشهد الألبوم مفاجآت عديدة، أبرزها مشاركة تامر فى كتابة وتلحين عدد من الأغانى بنفسه، مما أضفى طابعًا شخصيًا ومميزًا على العمل.

وضم الألبوم مجموعة من الأغانى التى تحمل توقيع تامر حسنى على صعيدى الكلمات أو الألحان، منها:

"يلا يا كدّاب".. كلمات تامر حسني وعمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس محمد ياسر، "حبك لو غلطة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع شريف مكاوي، وأغنية "واحشتني يا بن اللذينة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، "الأنوثة الطاغية": كلمات تامر حسني، ألحان وسام محمد، توزيع جلال فهمي، وأغنية "لينا معاد".. كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

من ناحية أخرى طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.