شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان يكشف: لم أشعر بالضغط أثناء تصوير "سوبرمان"... والمتعة كانت دافعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج الأمريكى والرئيس التنفيذى لاستوديوهات DC جيمس جان أنه لم يشعر بأى ضغط نفسى أثناء تطوير فيلمه الجديد " سوبرمان "، بل وصف العمل عليه بأنه وقت ممتع يخفف من توتراته اليومية، وأوضح جان، فى لقاء مع بودكاست Happy Sad Confused: "لدى طريقة غريبة فى التعامل مع العمل.. ففى وقت التصوير أو خلال الكتابة أكون فى غاية السعادة، بل أنه يكون وقت الراحة لى، وليس الضغط".



أثناء تصوير الفيلم

لكن بعد الانتهاء من التصوير، بدأ يشعر بثقل المسؤولية، قائلا: "خارج أوقات العمل بالفعل كان هناك مسئولية، وضغط كبيرين، لأن الفيلم كان رهان كبير".

وأضاف جان أن أول ما شعر به من ضغط كان نابعًا من التزامه تجاه فريق العمل بالكامل، قائلاً: "كل الممثلين ورؤساء الأقسام وبيتر سافران آمنوا بالمشروع من البداية بنسبة 100%.. وبالتالى لم يكن هناك مساحة لخروج الفيلم بصورة سيئة.. ولو كان حدث ذلك، كنا سنشعر باحباط".

واعتبر جان أن التحدى الأكبر هو أن فيلم "سوبرمان" يُمثل الانطلاقة الرسمية لعالم DC السينمائى الجديد، الذى يعمل على تطويره مع المنتج بيتر سافران وقال: "نجاح الفيلم دعم مشاريع كتير زيه زى Supergirl وLanterns وClayface، والفيلم يُعرض حاليًا فى دور السينما العالمية، ويُعد خطوة محورية فى مستقبل عالم DC الجديد.