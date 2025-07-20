شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية يقدم "العندليب" في ليلة استثنائية مع شادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح عرائس الساقية لاستضافة أمسية فنية استثنائية تحت عنوان "العندليب" اليوم الموافق 20 يوليو ، والتي تحيي تراث الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والنجمة الراحلة شادية كضيفة شرف للحفل.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

يذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .

وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم إنتاج 11 مسرحية للأطفال، وأقيمت حفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب ويقدم المسرح عروضه داخل وخارج الساقية، كما يشارك فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية داخل وخارج مصر.