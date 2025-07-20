شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشدى يروى ذكريات أغنية واحدة قدمها 10 سنوات "قولوا لمأذون البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي اليوم الأحد جمهور وعشاق المطرب الراحل محمد رشدي ذكرى ميلاده، اسمه الحقيقي هو محمد عبد الرحمن، ولكنه غير اسمه بناءً على نصيحة الموسيقار الراحل سعد عبد الوهاب، والذي شجعه على تغير اسمه ليكون اسم فني مميز.

ويُعتبر محمد رشدي من رواد الأغنية الشعبية، وقدّم العديد من الأغاني الناجحة بالتعاون مع الملحن الراحل بليغ حمدي، مثل "عدوية"، "طاير يا هوا" و"مغرم صبابة" كما غنى كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

وفي حوار سابق مع الإعلامية القديرة فريدة الزمر، تحدث رشدي عن تجربته الفنية، موضحًا أن حياة المطرب تتبع مواسم، حيث يأخذ فترة راحة شتوية ليجهز أغانيه، ثم يعود في الصيف إلى جمهور الحفلات لإطلاق أعماله الجديدة، بالتزامن مع نشاط التلفزيون والإذاعة.

وأشار رشدي إلى أن عدد المطربين كان قليلاً في الماضي، أما اليوم فكثروا لكنهم لم يتركوا بصمة مميزة.

وكشف عن أنه ظل يقدم أغنية واحدة لمدة 10 سنوات في الحفلات والأفراح وهي "قولوا لمأذون البلد"، التي ساهمت في تحديد شخصيته الفنية.