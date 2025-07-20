شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يزيل الستار عن ملامح أغنيته الجديدة "يا رب فرحني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حكيم البرومو التشويقي لأغنيتة "يا رب فرحني" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر مختلف حسابات السوشيال ميديا والتطبيقات الموسيقية.

أخر أعمال المطرب حكيم

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع.

ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك.. أنا معجب جدًا بصراحتك.. ده أنا من أول مرة قابلتك.. عارف أن أنت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك.

يذكر أن حكيم يعد من أكثر الفنانين العرب شعبيةً، حيث تميز بأسلوبه الفريد الذي يزاوج بين التراث الشعبي واللمسات العصرية، مما جعله يحصد ملايين المشاهدات في كل أعماله.