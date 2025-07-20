شكرا لقرائتكم خبر عن بانوراما فنية لأيامنا الحلوة فى مهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فعاليات المهرجان الصيفى الذى تُنظّمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تقدم فرقة أيامنا الحلوة بقيادة ورؤية المايسترو محمد عثمان، حفلاً غنائياً في التاسعة مساء الثلاثاء 22 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج كوكبة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التى قدمها رموز المجال منهم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، حورية حسن إلى جانب بانوراما من الأعمال الخفيفة والفلكلورية الشعبية وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة والإعلانات بدءً من حقبة تسعينيات القرن الماضى.

يذكر إن فرقة أيامنا الحلوة تأسست عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان وتضم 20 مطرباً ومطربة ومجموعة من أمهر الموسيقيين، إشتهرت بطابع مميز وآداء فريد لألوان غنائية متنوعة، شاركت فى الكثير من البرامج التلفزيونية الناجحة وقدمت العديد من العروض لتحقق قاعدة جماهيرية ضخمة.