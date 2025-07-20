شكرا لقرائتكم خبر عن صور من فيلم "أوسكار عودة الماموث" ومخرجه يعلن عرضه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج هشام الرشيدي أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "أوسكار عودة الماموث"، بعد رحلة استمرت ثلاث سنوات مقسمة سنة تحضير للعمل واثنتان للتصوير، مشيراً إلى ان العمل يعد الأول من نوعه في الوطن العربي من حيث فكرة وجود كائن ضخم طوال الأحداث، بالإضافة إلى استخدام الجرافيك في عدد لا بأس به من المشاهد، مع مشاركة عدد كبير من صناع السينما من خارج مصر، والذين سبق وشاركوا في العديد من الأعمال السينمائية في هوليود، ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم عالمياً وفي معظم بلدان العالم، ومنها كوريا والصين واليابان والهند وروسيا وتركيا وأمريكا وغيرها.



احمد صلاح حسنى وهشام الرشيدى



محمد ثروت



صلاح حسنى وهشام الرشيدى

تدور أحداث "أوسكار - عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية ، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم «أوسكار عودة الماموث» قد طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذي عكس لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار، حيث يتضمن الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات .

يشار إلى أن «أوسكار- عودة الماموث» وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.