آمال ماهر تطرح أغنيتى "ليه سكتوا" و"رقم واحد" بتوقيع نادر عبد الله وزعيم

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة آمال ماهر أغنية ليه سكتوا من ألبومها الجديد الذى يحمل اسم حاجة غير، وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح، كما طرحت أغنية رقم واحد من كلمات نادر عبد الله وألحان زعيم وتوزيع أحمد أمين.

ويُعد الألبوم عودة قوية لآمال ماهر إلى الساحة الغنائية، حيث يضم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وسط وعود بتقديم لون غنائي مختلف يجمع بين الطرب الأصيل والحداثة.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحملة الترويجية التي سبقت إطلاق الألبوم، حيث تصدرت هاشتاجات بإسم الألبوم مواقع التواصل، وسط إشادة بصوت آمال ماهر وقدرتها على الحفاظ على مكانتها الفنية رغم الغياب.



يذكر أن آمال ماهر كانت قد شوقت جمهورها خلال الأيام الماضية بطرح مقاطع قصيرة من بعض الأغاني، ما زاد من حماس المتابعين وجعل الألبوم يتصدر التريند حتى قبل إطلاقه رسميًا.



ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.



وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.



وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.



وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.