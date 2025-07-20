نادية رشاد: نجاح "الطوفان" أعاد لي الثقة وبدأت مشواري بـ 8 جنيهات للحلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعربت الفنانة نادية رشاد عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الطوفان"، وقت عرضه سابقاً مؤكدة أن ترشيحها لتجسيد دور الأم لعدد من النجوم جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد فترة كانت تُعرض عليها أعمال لا تحمل أي قيمة فنية، وهو ما جعلها تشعر حينها بحالة من الخذلان.

وقالت الفنانة نادية رشاد، خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: "من حسن حظي أن مسلسل الطوفان عُرض عليّ في هذا التوقيت، لأن وقتها كل الأعمال التي كانت تُعرض عليّ لم يكن لها أي قيمة، ولا كانت بهذه الجودة،، حتى البطلة في المسلسل إن لم تكن هي المحور، ولو لم تكن موجودة، لظل الحديث عنها لأنها تمثل القضية والحل والمشكلة، المسلسل قدم رسالة مهمة وهي أن المال ليس كل شيء، بل الأهم هو صلة الرحم وبر الوالدين".

وأشارت نادية رشاد إلى أن متطلباتها في الحياة بسيطة للغاية، مؤكدة أنها لا تسعى وراء ارتداء الفساتين السواريه، بل حتى في طفولتها كانت طلباتها محدودة، موضحة: "لم يكن من أولوياتي في الحياة أن أفعل أي شيء من أجل المال أو أشتري أشياء استهلاكية لا قيمة لها، فأنا ابنة القطاع العام".

وأضافت الفنانة نادية رشاد أنها بدأت العمل في إذاعة "القاهرة والناس" عام 1967، وكانت تتقاضى حينها 8 جنيهات فقط عن الحلقة الواحدة، موضحة أن الملابس التي كانت ترتديها في تلك الفترة كانت على نفقتها الشخصية.

واستطردت نادية رشاد حديثها قائلة: "بعدها تعلمت أن أخيط ملابسي بنفسي حتى أوفر المصاريف، وكنت أعمل وقتها مع المخرجة أنعام محمد علي والمخرج محمد فاضل، وزميلتي الفنانة نادية الشناوي، وكنا نستقل المترو معاً".