وزير الثقافة وأحمد المسلمانى وأنوشكا على السجادة الحمراء للمهرجان القومى للمسرح

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، والذي أقيم بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وظهر على السجادة الحمراء كل من: وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، النجمة أنوشكا، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان محسن محي الدين، والفنان صبري فواز، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد نبيل، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمنتج هشام سليمان، والفنان محسن منصور، والمخرج القدير أحمد عبد الجليل.

ويُقام المهرجان هذا العام على مجموعة من المسارح المهمة في القاهرة، مما يتيح للجمهور متابعة العروض بسهولة في أماكن متعددة، وقائمة المسارح المخصصة لعروض المهرجان القومي للمسرح هي: مسرح الطليعة، مسرح متروبول، مسرح أوبرا ملك، مسرح ميامي،قاعة يوسف إدريس (بمسرح السلام)، مسرح السلام، مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية،مركز الهناجر للفنون، مسرح الجمهورية، مسرح الغد، مسرح البالون، مسرح روض الفرج، مسرح السامر، المعهد العالي للفنون المسرحية.

من المقرر أن تنطلق العروض على هذه المسارح في اليوم الأول من المهرجان الموافق يوم الاثنين المقبل، لتقدم للجمهور توليفة من الأعمال المسرحية المتميزة التي تعكس تنوع وقوة الحركة المسرحية المصرية.

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.



