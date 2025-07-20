شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تطرح ألبومها الجديد بكلمات مختلفة وألحان موسيقية مبتكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى، ويحمل في طياته تجربة فنية متجددة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تتنوع في موضوعاتها وتقدم أنماطاً موسيقية حديثة، تعكس تطوراً لافتاً في مسيرتها الفنية.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.



وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.



وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.



وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحملة الترويجية التي سبقت إطلاق الألبوم، حيث تصدرت هاشتاجات بإسم الألبوم مواقع التواصل، وسط إشادة بصوت آمال ماهر وقدرتها على الحفاظ على مكانتها الفنية رغم الغياب.



يذكر أن آمال ماهر كانت قد شوقت جمهورها خلال الأيام الماضية بطرح مقاطع قصيرة من بعض الأغاني، ما زاد من حماس المتابعين وجعل الألبوم يتصدر التريند حتى قبل إطلاقه رسميًا.

