شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: نهلة مراتي سندي الحقيقي ونصي الحلو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 10:06 م

عبر أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر عن امتنانه لزوجته لأنها تمثل السند الحقيقي والداعم الأول له في مشواره الفني والحياتي.

وأكد أمير الغناء العربي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين أن زوجته تشاركه في كافة تفاصيله اليومية.

وقال: "هي نصي الحلو اللي دايما واقفة جنبي، وواقفة معايا، وبكون سعيد وأنا باغني وشايفها قاعدة قدامي"، متابعًا أن زوجته دائمًا ما تذهب معه في الحفلات لتدعمه.

أحيا الفنان هانى شاكر حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون، خلال الاحتفالية الذى ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم خلال الحفل عددا من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور منها "بلدي - بحبك ياغالي - ح نعيش - بحبك أنا - شاور - نسيانك صعب أكيد - لو روحت بعيد - ياريتني - فرق ف الإحساس - اديتك ورود - سألتك - كده برضه يا قمر - غلطة - جانا الهوا - لو بتحب - لسه بتسألي - علي الضحكاية - أحلف بسماها".