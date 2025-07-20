شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح الدورة 18 للمهرجان القومى للمسرح بعرض بديع والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المخرج الكبير خالد جلال الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، بعرض مسرحي بديع، ضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم الشاعر محمد بهجت، الفنان جمال عبد الـناصر، الفنانة مريم السكري، الفنان كريم يحيي، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة نادين خالد، الفنانة فرح حاتم، وحبيبة حاتم ، والفنانة فاطمة محمد علي، والفنان محمد سراج، والفنانة غادة طلعت، والفنان محمد عبده، والفنان ميدو عادل، وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم بفيلم تسجيلي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب رحمة الله عليها،

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظهر على السجادة الحمراء كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، النجمة أنوشكا، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان محسن محي الدين، والفنان صبري فواز، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد نبيل، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمنتج هشام سليمان، والفنان محسن منصور، والمخرج القدير أحمد عبد الجليل.

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.



خالد جلال يفتتح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



خالد جلال خلال افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح







خالد جلال



المخرج خالد جلال



افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح بعرض مسرحي بديع



خالد جلال



