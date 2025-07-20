حفصة نور وصلاح الدين باشالي يجتمعان في مسلسل تركي جديد

مسلسل "الغيرة".. امتداد روحاني لدراما "العشق الممنوع"

حفصة نور ونجاح قوي رغم صغر سنها

صلاح الدين باشالي.. نجم الجيل الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - بعد انتظار طويل وترقب من جمهور الدراما التركية، تم أخيراً اختيار الممثلة التي ستؤدي دور "مكرم"، الشخصية الرئيسية في مسلسل "Kıskanmak" (الغيرة)، المقتبس عن رواية الكاتبة ناهد سري أوريك التي تحمل الاسم نفسه، وقد وقع الاختيار على النجمة الشابةلتجسد هذا الدور المعقد والعاطفي، بعد فترة طويلة من تجارب أداء التمثيل والترشيحات لعدد من الممثلات.وتشاركبطولة المسلسل مع النجم التركي الشاب، البالغ من العمر 35 سنة، وتدور أحداث المسلسل حول الغيرة بين البشر وهشاشة العلاقات الإنسانية، وفشل العلاقات العاطفية، والمشاعر المكبوتة، وستقوم حفصة بدور "مكرم"، زوجة شابة لرجل يدعى "هاليت"، ويجسد دوره محمد غونسور، والتي تخونه مع نزهت والذي يؤديه صلاح الدين باشالي، ويجسد المسلسل طوال حلقاته كيف تتحول مشاعر الغيرة إلى دمار داخلي، وتغير مصير الشخصيات بشكل مأساوي.وحسب نقاد فنيين أتراك، تُشير أجواء المسلسل وموضوعه إلى أنه قد يكون امتداداً روحانياً لمسلسل "العشق الممنوع"، الذي حقق نجاحاً قياسياً حول العالم وقت عرضه 2008.يُذكر أن الرواية سبق أن تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2009 من إخراج زكي ديميركوبوز، وحققت حينها صدى واسعاً.المسلسل إخراج نديم غوتش وكتابة يلماز شاهين، ويضم نخبة من الأسماء اللامعة؛ أوزغو نامال في دور "سينيها"، ومحمد غونسور في دور "هاليت باشا زاده"، وصلاح الدين باشالي في دور "نزهت"، وعايدة أكسل في دور "مديها"، وإيبيك توزكو أوغلو بدور "شازيه"، وهاندي دوغاندمير في دور "تركان".قد ترغبين في معرفة عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية... ما القصة؟ولدتفي 20 مارس 2000 في إسطنبول، ودرست التمثيل في جامعة بهتشه شهير، بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، واشتهرت بأدوارها في مسلسلات: "علي رضا" مع تولغا ساريتاش، و"يا أسفي على شبابي"، ومسلسل "أجمل منك" الذي حققت بسببه شهرة كبيرة بدور "إيجم".إليكِ هذا الخبر بينار دينيز وكان يلديرم ينشران صوراً واضحة لابنهما للمرة الأولىأما عن، فقد ولد في 2 فبراير 1990 بإسطنبول، ودرس المسرح في جامعة إسطنبول بيلجي، وأصبح في فترة قليلة واحداً من أبرز الوجوه الشابة على الساحة بعد تألقه في: مسلسل "عطايا"، ومسلسل "حب 101"، ومسلسل "ألب أرسلان"، ومسلسل "زهرة الثالوث".