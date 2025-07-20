 عائشة لا تستطيع الطيران يفوز بجائزة فيبرسي في مهرجان يريفان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - فاز الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي) في مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت (13 - 20 يوليو) بعد منافسته بالمسابقة الإقليمية.

عرض الفيلم عالمياً لأول مرة في مسابقة نظرة ما بـ مهرجان كان السينمائي الدولي، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان ديربان السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأفريقي الأول.

قصة عن امرأة مكافحة

تدور أحداث الفيلم حول عائشة، شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عاماً، تعيش في حي شعبي في القاهرة، وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تواجه صراعات متعددة بين زملائها المهاجرين وعصابات محلية، وتجد نفسها محاصرة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري وعصابة تبتزها، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة في محاولة للهروب من واقعها.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ومن تصوير مصطفى الكاشف، ومونتاج محمد ممدوح، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ومن بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير "عيسى"، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي.

https://www.instagram.com/p/DMUzecdNoVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMUzecdNoVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMUzecdNoVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



الفيلم من إنتاج شركة بونانزا فيلمز (سوسن يوسف)، بمشاركة شركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة - لينا شعبان)، وShift Studios (شريف فتحي)، وشركة A. A. Films (أحمد عامر)، وشركة Cinewaves films (فيصل بالطيور) وشركة MAD Solutions (علاء كركوتي وماهر دياب) التي تتولى أيضاً المبيعات الدولية للفيلم عبر MAD World، وMayana Films (مي عودة وزورانا موزيكيتش)، وCo-Origins (لورا نيكولوڤ)، وشركة الصور العربية / Arabia Pictures (عبد الإله الأحمري) ومنتج مساهم أمجد أبو العلا.

دعم من جهات بارزة

نال مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران منحاً ودعماً من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه، كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمس جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسها جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.



يمكنكم قراءة.. صناع "عائشة لا تستطيع الطيران" يكشفون تفاصيل صناعة العمل ومشاركته في مهرجان كان



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365