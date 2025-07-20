ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور نادرة وتعلق: كل صورة من دول فيها حكاية

بثلاث صور ليلى علوي تستعيد ذكرياتها

"ابن مين فيهم" تجربة سينمائية جديدة لـ ليلى علوي

أبطال وقصة فيلم "ابن مين فيهم"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - استعادت الفنانةذكرياتها مع زملائها الفنانين، وذلك من خلال نشر ثلاث صور نادرة جمعتها معهم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلقت على الصور بكلمات مؤثرة أوضحت مدى ارتباطها بهذه الذكريات.نشرت الفنانة ليلى علوي ثلاث صور نادرة جمعتها بمجموعة من أصدقائها، في مناسبات مختلفة، وعلّقت على الصور بكلمات مؤثرة تُشير لمدى ارتباطها بزملائها وبالذكريات التي جمعتها معهم؛ وكانت إحدى هذه الصور مع الزعيم عادل إمام، وآخرى مع النجم أشرف عبد الباقي، والثالثة جمعتها بالنجمة إلهام شاهين. وعلقت على الصور قائلة: "كل صورة من دول فيها حكاية... ذكريات من زمن كان بسيط وجميل، ضحكة من القلب، وصُحبة من إللي بيعيشوا في القلب. ويمكن اللحظة عدّت، بس الإحساس بيها عمره ما غاب".وقد انهالت التعليقات على الصور من قِبل جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمال تلك اللحظات وعبّروا عن اشتياقهم لأجواء الفن في تلك الحقبة الذهبية.وكانت "ڤوكس ستوديوز" قد أعلنت عن بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "ابن مين فيهم"، الذي يُعد أول تعاون بين المخرج هشام فتحي والنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي جمعت بين النجمين في السابق.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريباً. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.