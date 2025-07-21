شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الموسيقيين يقرر شطب 3 مطربين بسبب مخالفات فى الساحل الشمالى والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفنان مصطفى كامل بيان لجميع المهتمين بالشأن الموسيقي، سواء من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح أو الجمهور والعامة، وركز الفنان مصطفى كامل في البيان بأكثر من نقطة أهمها:

أولاً:

في سرية تامة وبدون أي ضجيج إعلامي، تم رصد ومتابعة كافة الحفلات التي أُقيمت بالقاهرة والمحافظات، خاصة بالساحل الشمالي، من خلال الفيديوهات المتاحة وبناءً على المخالفات التي تم رصدها، تم شطب عضوية ثلاثة من أعضاء شعبة الأداء الصوتي شطبًا نهائيًا، لمخالفتهم التعهدات السابقة التي وقعوا عليها، والتي نصت على سحب فيديوهات قديمة ومنع إعادة تقديمها مجددًا، وقد قررت عمدًا عدم إعلان أسماء هؤلاء، تفاديًا لمنحهم شهرة لا يستحقونها، كما نتابع بدقة باقي الحالات.

ثانيًا:

تم التنسيق مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها "المصنفات الفنية"، حيث تم تزويدهم بكافة أسماء المخالفين من غير حاملي التصاريح، ومن لا ينتمون للنقابة وطالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تحرير المحاضر، وتم تكليف الشؤون القانونية بالنقابة بمتابعة المخالفات في كافة المحافظات.

ثالثًا:

تعاملت النقابة مع بعض الحالات بالحكمة والإنصاف، وتم الاكتفاء بإيقاف مؤقت للبعض دون فرض غرامات مالية، حفاظًا على المبدأ، وللتأكيد أن النقابة ليست بحاجة مادية إلى فرض الغرامات، بل تسعى لصون الذوق العام والحفاظ على المهنة، وأؤكد أن النقابة تمر حاليًا بأزهى عصورها من حيث الاستقرار المالي.

رابعًا:

تعمدت وتعمد مجلس الإدارة إرسال رسالة واضحة ومفهومة للجميع بأن النقابة لن تنسى كل من احترم نفسه أولاً واحترم المهنة التي أدير شئونها الآن، ومن هنا جاء قرار إقامة عزاء للشاب الفقيد المرحوم أحمد عامر كخطوة استثنائية، في محاولة لحث اللاهثين وراء جمع المال للكف عما يحدث، وللفت انتباه كل فاقدي الضمير والإنسانية والعابثين بكل القيم والمبادئ والأعراف وموجبات القانون الذي يدير مهنتنا، والمُستهترين بقيمة ما يقدمونه علي أرض أعرق الدول بالشرق الأوسط فناً.

وأخيراً التزم الكثيرون بما حاولت أن أضعه ميثاقاً للشرف والعهد والوعد وحُسن الأداء والرقي، سواء بعد مراجعة أنفسهم أو من باب حفظ ماء الوجه أو الرغبة في الانضباط السلوكي القويم.

وأنا هنا لا يُعنيني من كان يتظاهر أيام الوفاة وأثناء العزاء بالندم على الأفعال التي خرج بها عن آداب المهنة أو ندماً على فراق شاب أرقى من بعضهم فناً وأنزه وأفضل من الكثيرين خُلقاً والتزاماً بشهادة الجميع وبشهادتهم هم شخصياً.



وأخيرًا:

وردت إلينا خلال أمس فيديوهات جديدة تؤكد استمرار بعض الأشخاص في تجاوزاتهم وعليه، سيتم بدءًا من الغد إحالة عدد منهم للتحقيق، وتوقيع غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى شطب عضويات من يثبت عدم استحقاقه لزمالتنا.

كما ستتم مخاطبة وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لمنع التعامل مع الأماكن التي تروج للانحطاط الفني والإسفاف، في إطار التعاون الكامل بيننا لخدمة الفن المصري والذوق العام.



وأكد مصطفى كامل أن هذا البيان لكل من لا يعلم أن نقابة المهن الموسيقية يديرها مجلس إدارة رجال ورئيس لمجلس الإدارة رجل لا يخشى إلا الله، ولن يرهبني أحد ولا تشغل بالي مناصب، فالمنصب يُشرف من يُشرفه ويكون عاراً على من يعتليه صامتاً رخيصاً مهتزاً مرتعشاً خائفاً، وأنا لم ولن أتراجع عن دوري في حماية أبناء المجتمع الذي عشت أتفاخر بأنني فرداً من أفراد طبقته المتوسطة، سوف أُكمل دوري وواجبي تجاه وطني وأبناء وطني قدر المُستطاع، توكلت عليك وحدك يارب العالمين اللهم أعني وانصرني واكتب لي ما تراه خيراً يا رب.