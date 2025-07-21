شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: المسرح حق أصيل لكل مواطن ونسأل الدعاء لسيدة المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بدار الأوبرا المصرية: نجتمع اليوم في إطار احتفالية عزيزة على قلوبنا، نحتفي من خلالها بأصالة المسرح المصري، هذا الفن العريق الذي ظل ولسنوات طويلة لسانًا ناطقًا بأحلام الناس وهمومهم، ومنبرًا للتأمل والسعي نحو الإبداع، فالمسرح، كما نؤمن به، لا يخاطب العقل فقط، بل يلمس الضمير الجمعي ويسهم في بناء الإنسان، وتدرك الدولة المصرية جيدًا أن الإبداع ليس ترفًا، بل ضرورة للارتقاء بالإنسان والمجتمع.

وتابع: وتأتي هذه الدورة تحت شعار “المسرح المصري في كل مصر”، وهو ليس مجرد شعار دعائي، بل رؤية نؤمن بها ونعمل على تحقيقها، بأن يكون المسرح حقًا أصيلًا لكل مواطن، في كل نجع وقرية ومركز، ولهذا امتد المهرجان هذا العام ليشمل أربع محافظات جديدة إلى جانب القاهرة، حيث شهدت هذه المحافظات ورشًا وتكريمات تعكس إيماننا بأن الفن يجب أن يكون متاحًا للجميع.

واسترسل؛ وإيمانًا منا بقيمة الكلمة، تولي هذه الدورة اهتمامًا خاصًا بالكتابة المسرحية، في محاولة جادة لإعادة الكلمة إلى موقعها المركزي على خشبة المسرح، وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة تقدير وإجلال لكل من كرّس حياته وجهده لخدمة هذا الفن النبيل.

وفي الختام، أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة من المهرجان، تنظيمًا ودعمًا وإبداعًا.

ولا يفوتني أن أستعيد ذكرى عزيزة على قلبي، ففي العام الماضي في افتتاح المهرجان كان لي شرف التزامل مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، تلك السيدة العظيمة التي حملت فوق كتفيها تاريخًا من الفن وقوة الحضور، واليوم أفتقدها بشدة.أطلب منكم أن نترحم عليها، وأن نقرأ لها الفاتحة… فقد كانت ولا تزال رمزًا لا يُنسى من رموز المسرح المصري والعربي.

ومن جانبه قال النجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح: معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الحضور الكريم، أهلا ومرحباً بكم في إفتتاح الدورة الثامنة عشر من المهرجان، وكل عام وحضراتكم طيبين.

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.



