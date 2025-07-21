شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح يكرم المخرج القدير أحمد عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته 18، المخرج القدير أحمد عبد الجليل، وسط هتاف كبير من تلاميذه وزملائه في المسرح.

وُلد أحمد عبد الجليل، عام 1952 في مدينة المنصورة، وبدأت رحلته مع المسرح في سن مبكرة من خلال النشاط المدرسي، حين اكتشفه أستاذه إبراهيم الدسوقي، وشارك ممثلًا في عرض "موتى بلا قبور" لجان بول سارتر، ثم انطلق في مشوار فني طويل جمع بين التمثيل والإخراج، وتتلمذ خلاله على يد مخرجين كبار أمثال حسين جمعة، محمد فاضل، عبد الغفار عودة، وإبراهيم الدسوقي.

خلال أكثر من 50 عامًا، أخرج عبد الجليل ما يزيد عن 120 عرضًا مسرحيًا، توزعت بين قصور الثقافة، المسرح الجامعي، مسرح الشركات، مركز الهناجر للفنون، والقطاع الخاص. وتميزت أعماله بأسلوب يجمع بين الطقس المسرحي والموسيقى والغناء والاستعراض، وبتقديمه نصوصًا عربية وعالمية لكبار الكتّاب مثل سعد الله ونوس، وول سوينكا، ألفريد فرج، فيكتور هوجو، وفريدريش دورينمات.

وكان أول من قدّم المسرح الأفريقي في مصر عام 1992، من خلال أعمال الكاتب النيجيري وول سوينكا، كما أحيا تراث المسرح الغنائي المصري بأوبريتات مثل "شهرزاد"، "يوم القيامة"، و"الجنيه المصري".

ومن أبرز عروضه: "الزير سالم"، و"الموت وفارس الملك"، و"الأسد والجوهرة"، و"شحتوت العظيم"، و"البؤساء"، و"شبح الأوبرا"، والتي أظهرت رؤيته الإخراجية المتفرّدة في مزج النص بالصورة والإيقاع المسرحي.

ونال عبد الجليل عشرات الجوائز في الإخراج والعروض الفنية من مهرجانات الأقاليم، الجامعات، والجهات الثقافية، وكرّمته مؤسسات رسمية وفنية، وكان عضوًا نشطًا في لجان التحكيم، وشارك في تأسيس فرقة دراما عام 1988، واستوديو الممثل بالمنصورة عام 1986.

وتقلّد مناصب عدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها مدير فرق المدن ووكيل الإدارة العامة للمسرح، وأسهم في تطوير أداء الفرق المسرحية بالأقاليم وحل مشكلاتها الفنية والإدارية.

ويُعد أحمد عبد الجليل من أبرز رموز مدرسة "الفن للمجتمع"، مؤمنًا بأن المسرح ضرورة تربوية وفكرية وجمالية، لا ترفًا، وبأن له دورًا محوريًا في الارتقاء بالوعي الجمعي، خاصة بين الشباب والفئات المهمشة.