نادية مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها همسة فى جو عائلى

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نادية مصطفى بخطوبة ابنتها همسة، ونشرت عدة صور على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وعلقت: "خطوبة بنت روحى وقلبى وعينى هموسهة البسبوسة على الخلوق المحترم أحمد، ربنا يتمم لهم على خير ويسعدهم، العمر كله يا ارب وعقبال الليلة الكبيرة وعقبال عندكم جميعاً ربنا يفرح كل الناس يا رب".



خطوبة همسة ابنة نادية مصطفى

يذكر أن الفنانة نادية مصطفى أحيت آخر حفلاتها الغنائية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، كما أحيت نادية مصطفى حفلاً آخر ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح الجمهورية بالقاهرة.