شكرا لقرائتكم خبر عن سامر أبو طالب: سعيد بتعاوني مع تامر حسني ورامي جمال ولطيفة في أعمال مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن سامر أبو طالب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم تامر حسني في أغنية "هيموت ويرجع"، التي طُرحت ضمن ألبوم الجديد يحمل اسم"لينا معاد"، الأغنية من ألحانه، و الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم وعمر عبده علي، وألحانى أنا وعمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

كما كشف سامر لـ"الخليج 365" عن مشاركته أيضًا في ألبوم الفنان رامي جمال من خلال أغنية "كأنه مجاش"، والتي وصفها بأنها تجربة موسيقية جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة، وأبدى سعادته بردود الفعل الإيجابية من الجمهور تجاه الأغنية، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع محمد ياسر.

ولم تقتصر مشاركات سامر على ذلك، بل عبر عن فخره بالتعاون مع النجمة لطيفة في ألبومها الجديد من خلال أغنية "تسلملي"، مؤكدًا أنها تحمل لونًا غنائيًا جديدًا ومختلفًا، ويتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور وتحقق نجاحًا كبيرًا.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمينطرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.