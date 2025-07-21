شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي: مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات ونجح وسط ظروف عرض صعبة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، خلال ندوة تكريم صناع مسلسل فات الميعاد، إن المسلسل كسر الدنيا بدون مبالغة وذلك لأنه منذ البداية فكرة واعدة.

الجمهور تماهى مع الشخصيات في مسلسل فات الميعاد

وأشارت علا الشافعي إلي أن المسلسل لم يحقق نجاحا فقط ولكن الجمهور تناهى مع الشخصيات وأصبح يحاكمها ويساند شخصيات وينتقد أخري، وذلك رغم عرض المسلسل في توقيت الاخبار كانت هي رقم واحد بسبب حرب إيران وكأس الأندية وامتحانات الثانوية العامة وجميعها ظروف صعبة على أي مسلسل يعرض في ذلك التوقيت لكنه حقق النجاح المطلوب وجمع الأسرة حول العمل بمختلف أعمارهم، وأوضحت علا الشافعي أن المسلسل أعاد الشغلانة للأصل وهي وجود النص والبناء عليه باقي عناصر العمل.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم .

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم .

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.