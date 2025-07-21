ريهام عبد الغفور فخورة بنجاح مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بوستر مسلسلها الجديد "كتالوج" الذي يعرض حالياً على منصة نتفيلكس.

وعلقت ريهام على البوستر برسالة قدمت فيها الشكر لكل من شارك في صناعة المسلسل، معربة عن سعادتها بالحالة التي أحدثها، مشيرة الى أنها بذلت كل ما لديها من مجهود في هذا العمل.

وقالت ريهام في رسالتها: "شكراً لمسلسل لم يُسلِّنا فحسب، بل لامس قلوبنا وأعاد إلينا إحساسنا. شكراً لكل لقطة، ولكل كلمة، ولكل وقفة صامتة عبّرت عن أكثر مما يستطيع الحوار قوله. شكراً لك يا كتالوج، لتذكيرنا لماذا وقعنا في حب سرد القصص من البداية".

وأكدت ريهام أنها تعتبر مسلسل "كتالوج" شيقا في كل أحداثه، وأنه استطاع أن يخطف المشاهد، وكان متعبًا لكل العاملين فيه.

وتدور قصة مسلسل "كتالوج" حول أب يدعى يوسف يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده بعد وفاة والدتهم، وخلال الأحداث تترك الأم فيديوهات تساعده في التعامل معهم، وبالرغم من صعوبة وثقل المسؤولية، إلا أن الأب يحاول أن يكون أقرب الى الأبناء بدعم من الأهل والأصدقاء، وخلال العمل يجد الأب نفسه مضطرا لاتخاذ عدة قرارات تخص مستقبله ومستقبلهم.

المسلسل مكون من 10 حلقات، من بطولة: محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، الى جانب خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، والطفلة ريتال عبد العزيز، في تجربة تستعرض العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة من زوايا غير مألوفة.

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