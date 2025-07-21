دانا مارديني تعلن اعتزالها التمثيل التلفزيوني وتعترف: اكتفيت إلى هنا 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 01:19 صباحاً - بشكل مفاجىء، أعلنت الفنانة السورية دانا مارديني اعتزالها التمثيل التلفزيوني من دون أي تبرير حول الدوافع التي حثتها لاتخاذ مثل هذا القرار. وجاء إعلانها التمثيل التلفزيوني من خلال منشور مطوّل عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت رسالة مطوّلة إلى متابعيها حرصت عبرها على التوضيح لهم أن قرارها هذا لا يشمل عملها في السينما والمسرح، مؤكدة أنها لم يكن وليد اللحظة أو اتخذته بشكل مفاجىء إنما كانت تفكر باتخاذه منذ سنوات إلى أن حانت اللحظة لتعلن عنه.

دانا مارديني: القرار ليس رد فعل ولا وليد اللحظة

بصورة على خلفية سوداء، جاء منشور الفنانة دانا مارديني بالفصحى مع وضعها أعلاه رمز إشارة التنبيه للفت النظر إلى ما ستعلن عنه مع حرصها ألا يأخذ قرارها أي شكل من شكل التأويلات. لذلك حرصت أن تسهب في شرح قرارها برسالة مؤكدة أن شغفها بالتمثيل سيستمر بالمسرح والسينما وأنها فخورة بما قدمته من مسلسلات، متمنية ألا يحاول أحد الاتصال بأحد من أفراد عائلتها لمعرفة دوافعها لأن أهلها يحترمون قرارتها. وقالت دانا مارديني في رسالتها:" مرحبا للجميع.. أعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أياً كانت الشركة أو المحطة، سوف أتابع في مهنتي وشغفي خارج هذا السياق.. يرجى عدم التواصل مع الأهل.. أنا من عائلة تحترم قرار الآخر ولا تتدخل في شؤونه أياً كانت.. القرار ليس رد فعل ولا وليد اللحظة. منذ سنوات وأنا أريد إعتزال التلفزيون، فخورة بما قدمت، واكتفيت إلى هنا. المحبين الغوالي سأتابع في مهنتي وأتابع النشر عن كل جديد ابتداءً من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح أو أي جديد بعد الإستقرار. لكم مني كل الحب".

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نبذة عن مسيرة دانا مارديني الفنية

تخرجت الفنانة دانا مارديني من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 . وفورًا بدأت بالمشاركة في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية حيث لفتت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية وتنوع أدائها في الأدوار التي جسدتها. حققت دانا مارديني النجاح في الأعمال التي شاركت بها. ومن أعمالها التلفزيونية: الولادة من الخاصرة، أرواح عارية، الولادة من الخاصرة2 : ساعات الجمر، الولادة من الخاصرة3: منبر الموتى، سنعود بعد قليل، قلم حمرة، حلاوة الروح، العراب- نادي الشرق، العراب- تحت الحزام، الندم، أهل الغرام3، جيران 3و4، تانغو، ع الحلوة والمرة، نور، الزند: ذئب العاصي.

وفي السينما لديها تجربتان بفيلمي:دمشق مع حبي ورسائل الكرز. وشاركت بمسرحيات: الألماني الطيب، لحظة، سيليكون، والوجه الأخر لحكاية السيدة روزالين.

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