شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وأسعار تذاكر حفل فريق مسار اجبارى بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق "مسار إجبارى" لإحياء حفل غنائى مميز يوم 31 يوليو الجارى بساقية عبد المنعم الصاوى على مسرح جامعة النيل بالشيخ زايد و تبداء قيمة تذاكر الدخول ب350 جنيه ويقدم الفريق أمسية فنية تتنوع بين الأغانى العاطفية والاجتماعية التى اشتهرو بها



حفل مسار اجبارى

فريق مسار إجباري

ويعود تاريخ تأسيس الفريق إلى عام 2005، حيث اختار أعضاؤه اسم "مسار إجبارى" كتعبير ساخر عن القيود الاجتماعية التى تُفرض على الشباب، وتحاول حصرهم فى نمط حياة واحد، ومن خلال كلماتهم وألحانهم، يسعى الفريق إلى كسر هذه الصورة النمطية.

ارشيف فريق مسار اجبارىويمتلك "مسار إجباري" مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، مثل: "تقع وتقوم"، و"أوقات"، و"كانت هتفرق"، و"قلبك ده عنوانى"، والتي سيقدمها الجمهور في الحفل ضمن باقة من الأعمال الفنية الجديدة والقديمة.

يُذكر أن الفريق يتميز بأسلوبه المختلف الذي يدمج بين الكلمات العميقة والألحان المتنوعة، مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى عشاق الموسيقى المستقلة فى مصر.