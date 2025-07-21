شكرا لقرائتكم خبر عن والد المطربة أنغام: إصابة بنتى بالسرطان شائعة وكلام فارغ والان مع تفاصيل الخبر

عبر الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات لليوم السابع، عن انزعاجه الشديد من شائعة إصابة ابنته النجمة أنغام بسرطان الثدي، وأكد أن هذا الكلام فارغ ولا أساس له من الصحة وأمر مزعج.

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومزجت الأغاني القديمة مع الجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك أنت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، أهي جت، اسكت، خليك معاها"، ووجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة، وطالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

كما تقدمت النجمة أنغام بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، وتقدمت بالشكر أيضا لفريق الأوركسترا، وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم بأنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرتي على مجهودها في تنظيم المهرجان.