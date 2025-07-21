شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنفى إصابتها بالسرطان.. وتكشف: أجرى فحوصات على البنكرياس فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النجمة أنغام بيانا صحفيا حول شائعة إصابتها بسرطان الثدي، وجاء البيان كالتالي.

ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وانها مصابة بسرطان الثدي

ونود ان نشير انها ستقوم بالسفر الي المانيا لإجراء فحوصات طبية علي البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف، وطالبت وسائل الاعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها

وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير.

فيما عبر الموسيقار محمد علي سليمان في تصريحات لليوم السابع عن انزعاجه الشديد من شائعة إصابة ابنته النجمة أنغام بسرطان الثدي.

وأكد الموسيقار محمد علي سليمان أن إصابة ابنته بمرض السرطان كلام فارغ شائعة لا أساس لها من الصحة وأمر مزعج.

وكانت خطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة وذلك بأغنية حيث قدمت النجمة أنغام خلال حفلها عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.



وخلال الحفل غنت أنغام سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".



وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، و وجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة الذي طالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

فيما قدمت النجمة أنغام الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم أنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرني على مجهودها في تنظيم المهرجان.