أحمد الفيشاوي يُعلن تعاقده على فيلم سفاح التجمع ويكشف عن اسم الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 01:24 مساءً - أعلن النجم أحمد الفيشاوي عن تعاقده على فيلم "سفاح التجمع"، كما كشف عن أسم الشخصية التي يجسدها في العمل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أحمد الفيشاوي يعود للسينما بـ "سفاح التجمع"

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي من خلال حسابه على "إنستغرام"، البوستر الدعائي، وروج للشخصية التي سيجسدها قائلًا: " أنتظروا كريم في. فيلم سينمائى تأليف و إخراج محمد صلاح العزب من أنتاج أحمد السبكى".

كما نشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب أيضًا بوستر الفيلم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتب في التعليق: "قريبا في السينما، بطولة أحمد الفيشاوي، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج: محمد صلاح العزب، فيلم سفاح التجمع".

أحمد الفيشاوي يشعل حماس جمهوره بعمله الفني الجديد

وكان الفنانقد أعلن عن عودته إلى موقع التصوير من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف فيه عن مشاركته في فيلم جديد، مشيراً إلى أن العمل يحمل مفاجأة كبيرة للجمهور سيتم الكشف عنها قريباً قائلاً: "العودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد مع مفاجأة كبيرة".

ولم يُفصح الفيشاوي عن تفاصيل الفيلم أو طبيعة المفاجأة، مما أثار حماسة المتابعين وتكهناتهم حول نوعية العمل أو الأسماء المشاركة فيه، وتأتي هذه العودة في إطار النشاط الفني المتجدد للفيشاوي، الذي يسعى دائماً لتقديم محتوى مختلف ومفاجئ لجمهوره.

في سياق متصل كان الفنان معتصم النهار قد عبّر عن سعادته بالمشاركة ببطولة فيلم مصري يحمل اسم "حين يكتب الحب" كأولى خطواته الفنية في السينما المصرية، وأن هناك عدداً كبيراً من الفنانين سيُشاركونه بطولة الفيلم، ومن أبرزهم سوسن بدر، أحمد الفيشاوي، وجميلة عوض.

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أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

شاركفي العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم "" من خلاله اللون اللايت كوميدي، ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم "" تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.

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