4 أفلام أيقونية في النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 01:24 مساءً - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن عودة مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام في نسخته الثانية، والذي يقام في القاعة الحمراء بجامعة الأميرة نورة خلال الفترة من 30 يوليو إلى 8 أغسطس، وذلك بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد سيتي.

السينما تلتقي بالموسيقى الحيّة

يقدم المهرجان تجربة غامرة تمزج بين عروض سينمائية لأفلام شهيرة وأداء أوركسترالي حي يعزف موسيقى الأفلام بالتزامن مع عرضها، لتتحول الموسيقى من خلفية درامية إلى عنصر محوري يعمّق التفاعل البصري ويضفي أبعادًا جديدة على المشاهدة.

أفلام بارزة وموسيقى خالدة

يعرض المهرجان أربعة أفلام شهيرة مع موسيقاها الحيّة، أبرزها أعمال الملحن العالمي هانز زيمر، إلى جانب أسماء أخرى:

Top Gun: Maverick

يُعرض من 30 يوليو حتى 2 أغسطس، ويجمع بين موسيقى زيمر ولورن بالف وهارولد فالتر ماير.

The Lion King

يُعرض في 1 و2 أغسطس، وتُقدم فيه الموسيقى التي أصبحت جزءًا من الذاكرة الجماعية لعشاق ديزني.

Back to the Future

يُعرض في 5 و6 أغسطس، بموسيقى من تأليف آلان سيلفستري التي ساهمت في ترسيخ الفيلم كواحد من كلاسيكيات الثمانينيات.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

يُعرض في 7 و8 أغسطس، ويُعتبر أحد أبرز أعمال زيمر في المزج بين الإثارة والموسيقى الروائية.

بالتزامن مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن عن النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام.



في قلب الرياض؛ تجربة إبداعية تمزج بين عروض الأفلام الشهيرة والأداء الأوركسترالي الحيّ@EWC_Festival — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) July 17, 2025

— الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA)

تزامن مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يتزامن الحدث مع الفعاليات الكبرى التي تشهدها الرياض، وعلى رأسها بطولة الرياضات الإلكترونية، في تجسيد لرؤية العاصمة كوجهة للترفيه المتنوع والثقافة التفاعلية.

"تجربة إبداعية تمزج بين عروض الأفلام والأداء الأوركسترالي، في قلب الرياض" – الهيئة الملكية لمدينة الرياض (منصة X)

امتداد لنجاح النسخة الأولى

شهدت النسخة الأولى من المهرجان عام 2023 عروضًا مميزة لأوركسترا آندي بريك وموسيقى ألعاب الفيديو الشهيرة، كما تألق الموسيقار أرنست فان تيل في تقديم موسيقى أفلام عالمية مثل "Harry Potter" و"Star Wars".

نحو مشهد ثقافي أكثر تنوعًا

يأتي هذا الحدث ضمن مبادرات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية، ضمن جهود تهدف إلى تنويع الخيارات الترفيهية والثقافية، وتعزيز مكانة الرياض كمركز رائد للفنون والابتكار الثقافي في المنطقة.

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