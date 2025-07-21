شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تفقد الكثير من وزنها فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة إلهام شاهين، على مشاركة جمهورها يوميا تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وكواليس تصوير أعمالها الفنية، والمواقف التي تتعرض لها عبر حسابها على إنستجرام، وتنشر صور مع صديقاتها وكل دولة تذهب لها، وأخر دولة متواجدة فيها حاليا لبنان.

وظهرت إلهام في الصور وهى في لبنان بإطلالة جديدة حيث خسرت الكثير من وزنها، وتغزل فيها الجمهور بعد خسارتها الوزن، وأنها ظهرت كأنها في أيام شبابها.

رحلة إلهام شاهين في خسارة الوزن

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن رحلتها الناجحة فى خفض وزنها بنسبة كبيرة خلال الفترات الماضية، وقالت إن السبب فى نجاحها كانت حقن مونجارو.

وأوضحت أنها استخدمت عدة حقن وأدوية، ولكنها لم تأتى بنتيجة ملحوظة، إلى أن استخدمت حقن مونجارو تركيز 5 مجم، والتى أدهشتها بنزول وزنها بشكل كبير، وصل إلى 3 كيلو جرام أسبوعيًا.

وتابعت: قبل طرح مونجارو رسميًا كان يُباع بشكل غير رسمي بأسعار باهظة تصل لثلاث أضعاف السعر، ولذلك أشكر شركة إيفا فارما على توفيره رسميا في مصر، وهو ما يضمن نقل وتخزين المنتج بشكل صحيح لضمان فعاليته دون أعراض جانبية خطيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ضخم حضره المئات من الأطباء وأساتذة أمراض السكر والتغذية العلاجية، الذين تحدثوا عن فاعلية مونجارو، وتفاصيل الدراسات العلمية التى أجريت عليه، في شهر مارس الماضى



الفنانة الهام شاهين



الهام شاهين باطلالة لافته



الهام شاهين تفقد الكثير من وزنها