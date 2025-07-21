شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام صفي الدين مع خالتها إلهام شاهين فى أحدث ظهور ضحك ولعب ورقص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذها دوما مثلها الأعلى ودائما بجانبها تتعلم منها وهي تخطو خطواتها في المجال الفني، حيث تتواجد الفنانة إلهام شاهين، مع ابنة شقيقتها الممثلة الشابة إلهام صفي الدين دائما وتشيد بها وتدعمها في أعمالها وبجوارها في كل الأوقات في السفر والحفلات والمهرجانات الفنية ودائما تتحدث عنها فى اللقاءات والبرامج التليفزيونية.

إلهام شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين

إلهام شاهين شاركت متابعيها وجمهورها مجموعة من الصور التي جمعتها بابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، على حسابها بموقع انستجرام، أثناء توحدها في احدى المناسبات الاجتماعية، وعلقت على الصور: "أمورتي الحلوة بقت طعمه ولها سحر جديد.. لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد"، ليتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

وفى سياق آخر تعاقدت إلهام صفي الدين، على المشاركة فى فيلم "حين يكتب الحب" المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وبطولة أحمد الفيشاوى، معتصم النهار، جميلة عوض سوسن بدر وسارة بركة وعدد آخر من الفنانين.

رحلة إلهام شاهين للعودة من العراق بعد غلق المجال الجوى

وكانت إلهام شاهين تعرضت لموقف صعب في شهر يونيو الماضى، وتعذر رجوعها والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.

وكانت وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين، إن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير، وجميعهم عادوا إلى فندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد، ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.



رقص الهام صفي الدين مع خالتها الهام شاهين



الهام صفى الدين مع الهام شاهين فى أحدث ظهور



قبلة الهام صفي الدين لخالتها الهام شاهين



الهام شاهين والهام ضفى الدين



الهام صفي الدين والهام شاهين



الهام صفي الدين وخالتها الهام شاهين



الهام صفى الدين والهام شاهين فى احدى المناسبات الاجتماعية



الهام صفي الدين مع خالتها الهام شاهين



الهام صفى الدين مع الهام شاهين فى أحدث ظهور



الهام صفي الدين مع الهام شاهين فى أحدث ظهور



الهام صفي الدين مع الهام شاهين



الهام صفي الدين وخالتها الهام شاهين