شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الابتعاد عن الأضواء.. نادية رشاد تتصدر التريند لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة القديرة نادية رشاد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مداخلة هاتفية أجرتها مع أحد البرامج التليفزيونية، طمأنت خلالها جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وتعيش حياة مستقرة، لكنها تقلل من مشاركاتها الفنية في الوقت الحالي.

وأوضحت نادية رشاد، أن التقدم في العمر له أحكامه، ولكن ذلك لا يمنعها من التواصل الروحي والتقرب من الله، مشيرة إلى أن تراجع مشاركاتها الفنية لا يعود فقط إلى رغبتها، بل أيضًا إلى قلة الأعمال الجيدة على الساحة مقارنة بما كان يُقدَّم سابقًا.

وأضافت نادية رشاد، أن معظم الأدوار التي تُعرض عليها حالياً تفتقر إلى المضمون الحقيقي ولا تضيف شيئًا لمسيرتها الفنية الطويلة، وهو ما يجعلها ترفض الكثير من العروض.

وتطرقت نادية رشاد إلى مشاركتها في مسلسل "الطوفان"، واعتبرته من أهم الأعمال التي قُدّمت إليها في توقيت مناسب، مشيدة بجودة العمل ورسالته الإنسانية والاجتماعية، لافتة إلى أن المسلسل قدم طرحاً عميقاً لقضية القيم، مؤكدة أن "المال ليس كل شيء، بل الأهم هو صلة الرحم وبر الوالدين.

يذكر أن آخر أعمال نادية رشاد هو مسلسل وبينا ميعاد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، من تأليف وإخراج هاني كمال.