شكرا لقرائتكم خبر عن أوما ثورمان تكشف عن نظريتها التربوية: لا أؤمن بإجبار أطفالي على الطاعة العمياء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة الأمريكية أوما ثورمان، البالغة من العمر 55 عامًا، عن وجهة نظرها التربوية فيما يخص تربية بناتها، مؤكدة أنها لا تؤمن بإجبار الأطفال، وخاصة الفتيات، على الطاعة المطلقة.

وقالت بطلة فيلم "Kill Bill" في حوار مع صحيفة The Sunday Times: "لا يجب أن تجعل فتاة تطيعك فقط لأنها ابنتك، هذا ليس في مصلحتها"، مضيفة: "من الرائع أنهم يعرفون القواعد، لكن لا يلتزمون بها دائمًا، وهذا يُشعرني بالراحة".

وأشارت ثورمان إلى نشأتها المختلفة: "بصفتي أماً، فإن الحريات التي حصلتُ عليها في مراهقتي كانت مذهلة، إنها أشياء لا يمكن تخيلها الآن، لكن كانت أوقاتًا مختلفة"، كما تحدثت عن بداية حياتها العملية، حيث بدأت كسب المال والذهاب إلى تجارب الأداء بمفردها في سن الـ15، قائلة: "كنت أتنقل في المدينة بفايلوفاكس وربع دولار فقط للاتصال إذا تهت".

وأرجعت أوما هذا الحس بالاستقلالية إلى والديها، البروفيسور روبرت ثورمان، والعارضة السابقة نينا فون شليبرغه، قائلة: "كلا والديّ كانا مستقلين عندما كانا في مثل سني، لذا نشأنا على الاعتماد على أنفسنا".

يُذكر أن أوما ثورمان هي أم لثلاثة أبناء: مايا (26 عامًا)، ولفون (23 عامًا)، من زوجها السابق إيثان هوك، ولونا (13 عامًا) من رجل الأعمال آرباد بوسون.