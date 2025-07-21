شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استوديوهات مارفل يعترف بعدم رضاه عن أي فيلم من إنتاج شركته لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

فجّر كيفن فايجي، رئيس استوديوهات مارفل، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن عدم رضاه التام عن أي من أفلام عالم مارفل السينمائي (MCU)، على الرغم من إنتاج 37 فيلمًا وتحقيق مليارات الدولارات في شباك التذاكر.

وقال فايجي خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل انطلاق حملات "Fantastic Four: First Steps" و"Avengers: Doomsday": "لم أشعر يومًا بالرضا الكامل عن أي فيلم قمنا بإصداره".

وتحدث فايجي عن الأسلوب الديناميكي في إنتاج أفلام مارفل، موضحًا أن النصوص غالبًا ما تُعدّل أثناء التصوير، وأحيانًا في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى تصل للشكل الأفضل، ورغم أن بعض النقاد وصفوا هذه العملية بـ"الفوضوية"، إلا أن فايجي دافع عنها بقوة، مؤكدًا أنها سبب في تطوير الأفلام بشكل مستمر.

وقال: "نقوم بعملية تحسين في كل مرحلة، هذا يحدث يوميًا حاليًا في موقع تصوير Avengers: Doomsday، ومن الرائع رؤية كيف يساهم المخرجون والممثلون، سواء كانوا يجسدون الشخصيات لأول مرة أو للمرة الثانية عشرة، في إثراء النص والعمل".

وأضاف: "نحن لا نبدأ التصوير من دون نص، ولكنني في الوقت نفسه لم أشعر بالرضا الكامل عن أي نص. دائمًا هناك ما يمكن تحسينه، أو طريقة أفضل لقول شيء ما"، يأتي هذا فيما تسلط تصريحات فايجي، الضوء على فلسفة مارفل الإنتاجية، التي تضع الابتكار والتطوير المستمر فوق الكمال الثابت.