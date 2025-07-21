شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام.. قصة خروج شائعة إصابتها بالسرطان وسبب تواجدها فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا إشاعة إصابة النجمة انغام بمرض سرطان الثدى، وذلك على خلفية دخولها المستشفى في الفترة الأخيرة، حيث نفت أنغام عبر مكتبها الإعلامي كل الأنباء حول إصابتها بسرطان الثدي، ووصفها بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وطلب المكتب الاعلامى من الجميع بتحرى الدقة في المعلومات التي تخص أنغام، نظرا لعدم اطلاق الشائعات ونشر الاخبار الصحيحة فقط .

وأوضح المكتب الإعلامي، أن أنغام ستسافر قريباً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة لوظائف البنكرياس ضمن متابعة دورية لحالتها الصحية، دون إرفاق أي دلائل على وجود مرض خطير، وعبر الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات لليوم السابع، عن انزعاجه الشديد من شائعة إصابة ابنته النجمة أنغام بسرطان الثدي، وأكد أن ذلك كلام فارغ، وشائعة لا أساس لها من الصحة، وأمر مزعج.

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتو بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، ووجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة، وطالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

وتقدمت النجمة أنغام بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم بأنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرتي على مجهودها في تنظيم المهرجان.



