محمد العجيمي وعروض جديدة لـ مسرحية الطقاقة نورة عرس الجن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - يواصل الفنان محمد العجيمي تقديم عروض جديدة من مسرحية الرعب الفكاهية "الطقّاقة نورة: عرس الجن"، بمشاركة الفنانة هدى حسين، وهي مخصصة للكبار، وتُعرض على مسرح نادي القادسية في الكويت.

وقد شارك العجيمي متابعيه بوستر المسرحية، وأعلن عن إمكانية تصوير الجمهور مع الفنانين يومي الخميس والجمعة. وكانت المسرحية قد بدأت عروضها الأولى منذ أول أيام عيد الأضحى، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

مسرحية "الطقّاقة نورة: عرس الجن" وأبطالها

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مسرحية "الطقّاقة نورة: عرس الجن" من تأليف الكاتب المسرحي الدكتور عبدالعزيز المسلم، ومن بطولة: هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، منى دشتي، علي القريشي، صالح البحير، أحمد إياد، خالد العبيد، وفرقة السلام الاستعراضية.

آخر أعمال الفنان محمد العجيمي

كان الفنان محمد العجيمي قد شارك مؤخراً في مسرحية "محيط الأرض"، وهي عرض وطني تاريخي من تأليف وإخراج عبدالله عبدالرسول، وبناء درامي وحوار لساهر، وشارك في بطولتها نخبة من النجوم، من بينهم: محمد المنصور، جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، طارق العلي، عبدالعزيز المسلم، جمال الردهان، محمد العجيمي، خالد أمين، خالد البريكي، يعقوب عبدالله، خالد المفيدي، محمد الدوسري، سعود بوشهري، ميثم بدر، حمد أشكناني، محمد صفر، شيماء سليمان، ياسر العماري، يوسف الحشاش، بدر البلوشي، عبدالله البدر، عبدالله الرميان، أريج العطار، فيصل السعد، عبدالعزيز بهبهاني، هيا السعيد، أسرار الدوسري، حمد عبدالرزاق، يعقوب حيات، عبدالله القعود، نبيل شعيل، ديانا كرزون، حمود الخضر، شهد العميري، وعبدالعزيز المسباح.

وقد قُدّم هذا العرض تزامناً مع قرب احتفالات الكويت باليوم الوطني خلال فعاليات شهر فبراير.

كما شارك العجيمي في الدراما من خلال مسلسل "الطبعة"، وهو مسلسل تراثي من إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة، وتأليف مشاري حمود العميري، ومن بطولة: غازي حسين، محمد العجيمي، عبير الجندي، أحمد مساعد، عبدالله ملك، عبدالله الطليحي، ياسة، نواف الفجي، يوسف الدامغ، بلال الشامي، نوف العبدالله، عادل الضويحي، علي الصالح، وصالح البلام.

يروي المسلسل تاريخ الكويت، وتحديداً سنة "الطبعة"، وهي الكارثة التي حلّت بالمجتمع الكويتي في عام 1871، حين هبّت عاصفة بحرية قوية ضربت سفن البحارة الكويتيين خلال رحلاتهم التجارية في بحر العرب، وأسفرت عن فقدان مئات الأرواح ودمار كبير.

ويسلط العمل الضوء على يوميات البحارة في الكويت، والمخاطر التي واجهوها، وكيف فقدت العديد من العائلات مُعيلها بسبب هذه الرحلات، وكيف صمد وكافح البحارة الكويتيون في مواجهة تلك التحديات.

كما شارك العجيمي في فيلم سينمائي بعنوان "72 ساعة"، من إخراج ناصر الجزاف، وتأليف عبدالله أحمد، وبطولة: سامي مهاوش، عبدالرحمن العقل، ناصر الجزاف، محمد العجيمي، أحمد العونان، عبدالله الخضر، عبدالله المسلم، عبدالله المزيد، محمد الحملي، وشعبان عباس.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يقرر إخفاء ابنه في قبو منزله لمدة عشر سنوات لإبعاده عن السجن بعد ارتكابه جريمة، ومع اقتراب انتهاء مدة العقوبة بـ72 ساعة، تكتشف الشرطة الأمر، فيُقرر الأب إخراج ابنه ومساعدته على الهروب.

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