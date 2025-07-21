نايف البحر يتواجد بالكويت لتصوير مسلسل أعوام الظلام مع نخبة من نجوم الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - يتواجد الفنانفي الكويت، لتصوير مشاهده من المسلسل الكويتي ""، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما الكويتية، إذ تدور أحداث العمل حول قصة حقيقية عاشها المواطن الكويتي بدر المطيري، الذي حُكم عليه ظلماً بالسجن لمدة سبع سنوات، قبل أن تنكشف براءته في نهاية المطاف. وقد قرر بدر توثيق معاناته وتحويلها إلى عمل درامي كامل يحمل تفاصيل ما مرّ به، بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني وسرد فيه وقائع قصته؛ منذ لحظة القبض عليه وحتى إعلان براءته وخروجه من السجن.

وقد شارك الفنان نايف البحر متابعيه بعدد من الصور من كواليس العمل عبر "ستوري إنستغرام"، ظهر فيها مع الفنان حمد العماني، وعلّق قائلاً: "من كواليس مسلسل أعوام الظلام". كما نشر مقاطع عبر حسابه في سناب شات، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم نخبة من نجوم الدراما الكويتية، مشيراً إلى إعجابه بأحداث القصة وتفاعله الكبير معها، خصوصاً بعد أن شاهد بدر المطيري وهو يروي قصته في أحد البرامج.

أبطال مسلسل "أعوام الظلام"

نايف البحر وحمد العماني من كواليس مسلسل أعوام الظلام - الصورة من ستوري الفنان على الانستغرام

آخر أعمال الفنان نايف البحر

يُعد هذا العمل من أضخم إنتاجات منصة "شاشا" لعام 2025، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: حمد العماني، نايف البحر، خالد البريكي، عبدالله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبدالعزيز مندني، فاطمة البصيري، حسن عبدال، انتصار، فيصل العميري، روان العلي، أحمد سعيد، وآخرون.المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر المطيري، صاحب الرواية والقصّة الأصلية.ويأتي في إطار درامي، يسرد قصة المواطن الكويتي بدر المطيري، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، فتتحول حياته لجحيم، قبل أن تنكشف براءته، وتترك قصته أثراً نفسياً مؤلماً عليه.وكان الفنانقد صوّر مسلسل "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر،، عبدالله متعب، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني، ولكنه لم يعرض حتى الآن.أما آخر أعمال عُرضت له؛ فهو المسلسل الدرامي "شارع الأعشى"، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات، في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، ونايف البحر.وكذلك مسلسل "طراد"، وتدور أحداثه حول شاب قرر أن يُعيد أسطورة روبن هود، وأن يُقيم ميزان العدل بيديه؛ يحاسب الأشرار ويُحسن على الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى. و"طراد" هو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصد طراد والده طالباً المساعدة منه، حتى يتمكن من علاج خاله، لكن والده يرفض مساعدته، فيقرر طراد أن يسرق المال من والده، ليتحوَّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكّل عصابة. والمسلسل من بطولة: نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة، وتعد أول تجربة إخراجيه له بمجال الدراما.

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