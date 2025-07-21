مانجبش سيرة كريم: هكذا علقت ياسمين عز على أنباء طلاق كريم محمود عبد العزيز لزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تردد أنباء حول انفصاله عن زوجته السيدة آن الرفاعي، وحتى الآن يلتزم الفنان وزوجته الصمت دون التعليق على الأمر سواء بالإيجاب أو النفي.

ومن جهتها علقت الإعلامية ياسمين عز على الخبر المتداول من خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"؛ مؤكدة على ضرورة احترام الحياة الشخصية للفنانين.

ياسمين عز عن كريم محمود عبد العزيز: مانجبش سيرة كريم

علقت الإعلامية ياسمين عز من خلال برنامجها "كلام الناس" على الأنباء المتداولة حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، حيث قالت: " إحنا عايشين في دنيا فيها ناس بتتجوز وناس بتطلق وناس بتموت وبتحيا، وفي الآخر ونهاية الموضوع لازم نحترم المساحة الشخصية والخاصة لأي شخص حتى لو كان فنان، لأنه قبل ما يكون مشهور، هو إنسان، الفنان دا الشخصية التي يجسدها، أما في منزله فهو إنسان عادي".

وتابعت عز: "زي ما جوزك محمد طلقك السنة اللي فاتت ومحدش جاب سيرته، يبقى مانجيبش سيرة كريم، نحترم الحياة الشخصية، بلاش الشخصية العامة تبقى حياتها مشاع، علشان هو ميقدرش يدافع عن نفسه لأن الكلمة محسوبة عليه، لأنه شخصية عامة فنستبيح حياتهم الشخصية، نسيب الناس في حالها وربنا يعوضهم إن شاء الله لو فيه نصيب يرجعوا مرة تانية أو يقدر لهم الخير هما الاتنين".

وأضافت: "نحترم الحياة الشخصية للفنانين، منحللش.. منقولش مش موضوعنا، هو فنانا المفضل وفنان جميل ومحترم شوفنا منه كل احترام وقدم لنا أعمال حبناها، فدورنا كجمهور ندعيله ربنا يوفقه ويعوض عليه".

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أول تعليق لكريم محمود عبد العزيز بعد أنباء انفصاله

وفي أول رد فعل للنجم كريم محمود عبد العزيز على أنباء انفصاله عن زوجته السيدة آن الرفاعي، تجاهل كريم الأمر، وشارك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز من مسلسل "جبل الحلال".

ويقول الراحل من خلال المشهد: " أول ما تفتح عينك الصبح لازم تشكر ربنا وتسلم على الشمس وتسلم على الأكل والشجر والزرع وعلى قميصك اللي أنت لابسه".

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يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي متزوجان منذ 14 عامًا، حيث بدأ زواجهما في صيف 2011، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب ثلاث بنات هن: "كندة، خديجة، وحبيبة".

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نجاح لافت لكريم محمود عبد العزيز في "مملكة الحرير"

من جهةٍ أخرى، حقق النجم كريم محمود عبد العزيز نجاحًا كبيرًا، متصدرًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسله "مملكة الحرير" حتى انتهائه؛ تدور أحداث المسلسل في إطار من الفانتازيا، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بعدما قدّم تلك التجرِبة من قبلُ مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما. ويُشارك في بطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي وآخرون.

تدور القصة حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الأقدار، وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نورالدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته. وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تُفضي إلى افتراقهما، إذ ينشأ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.

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